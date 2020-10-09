Киев, 9 октября 2020, 09:03 — REGNUM В отношении руководства компании «Нафтогаз Украины» завели уголовное дело по статье «государственная измена». Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев 8 октября в интервью радио «Громадське».
Коболев добавил, что дело связано со скандальными итогами аудита «Нафтогаза».
Напомним, ранее в ходе аудита «Нафтогаза» проверяющие органы выявили недостачу в размере примерно $2,6 млрд. По предварительным данным, руководство компании допустило многочисленные нарушения при транспортировке и продаже газа потребителям, а также при проведении госзакупок.
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