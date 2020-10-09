Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намеревается сдать повторный тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом американский лидер заявил 8 октября в интервью Fox News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

"Тест (на SARS-CoV-2) будет, вероятно, завтра (9 октября)», — заявил американский президент.

Также Трамп отметил, что, по его мнению, делать тесты на постоянной основе не стоит и нужно проводить их с определенной периодичностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что президент США Дональд Трамп сможет вернуться к работе и участвовать в публичных мероприятиях с 10 октября.