Джакарта, , 08:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и вице-президент страны Мааруф Амин проведут внутреннее совещание утром 9 октября 2020 года для обсуждения закона о создании рабочих мест, который вызвал массовые протесты в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Власти Индонезии, как известно, пока не прокомментировали ратификацию парламентом закона о создании рабочих мест.

Фактически закон был негативно принят рабочими, студентами и другими элементам гражданского общества потому, что считается, что закон ориентирован на интересы предпринимателей, а не людей.

Известно, что массовые демонстрации рабочих и студентов прошли во многих крупных городах Индонезии 7−8 октября 2020 года. Столкновения были неизбежны в ряде мест. Многие участники акции были задержаны полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Западной Явы отправил письмо президенту Индонезии, в котором выразил стремление профсоюзов отклонить закон о создании рабочих мест в стране.

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