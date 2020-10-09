Сеул, , 08:44 — REGNUM 10 октября в столице КНДР пройдёт военный парад в ознаменование 75-й годовщины Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейские военные источники.

Предполагается, что во время парада КНДР может представить новое стратегическое вооружение, такое как межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) и баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).

«Подготовка к параду находится на завершающей стадии», — заявил министр обороны Южной Кореи Со Ук в ходе парламентской инспекции министерства.

Он также отметил, что вероятность проведения Пхеньяном испытаний невелика, однако военные Южной Кореи и США продолжают внимательно следить за ситуацией в КНДР.