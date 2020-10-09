Токио, , 08:36 — REGNUM Правительство Японии планирует ввести контроль за покупкой земельных участков вблизи военных баз, атомных электростанций и на отдалённых островах иностранными гражданами и компаниями. Об этом 9 октября сообщает газета Yomiuri.

В настоящее время созданный при правительстве экспертный совет разрабатывает законопроект, который в 2021 году предполагается внести на рассмотрение парламента. Он предполагает обязательное получение разрешения на осуществление земельной сделки с иностранным покупателем.

Издание отмечает, что ограничений на покупку иностранными гражданами земельных участков в Японии в настоящее время не существует в принципе. Министерство обороны страны в 2013 году провело расследование в результате которого выяснилось, что покупатели из-за границы уже приобретали участки в районах, где расположены различные важные государственные объекты. По мнению экспертов, это чревато многими угрозами, в числе которых — размещение там шпионской аппаратуры слежения или подготовка диверсионных актов.

Ситуация с отдалёнными островами также показала опасность скупки земель с целью фактического захвата островов иностранными государствами.

Как сообщало ИА REGNUM, жители японской деревни Камоэнаи, которые выразили желание разместить у себя захоронение радиоактивных отходов атомных электростанций в обмен на плату.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии обсудили процесс захоронения ядерных отходов за плату