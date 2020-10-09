Уфа, , 08:35 — REGNUM Заменить общение в социальных сетях на живое общение с избирателями призвал депутатов председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, Константин Толкачев призвал депутатов более активно взаимодействовать с людьми на местах. Он считает, что соцсети и другие современные способы коммуникации не должны подменять очные приемы граждан и встречи с избирателями.

Спикер госсобрания отметил, что свой отпечаток оставила и пандемия коронавируса. Сейчас наблюдается некоторое ослабление контактов депутатов с избирателями, в том числе и на тех территориях, где они были хорошо налажены. В настоящее время многие депутаты общаются с людьми посредством соцсетей и видеосвязи. Несмотря на то, что такое общение является общероссийским и мировым трендом, нужно отдавать себе отчет, что такое общение не везде хорошо работает, поскольку в селах люди привыкли к живому общению. Сельчане ожидают, что депутаты приедут к ним и разъяснят ситуацию, сложившуюся в районе, регионе, а также стране. Именно поэтому нужно более активно ездить к людям и с ними общаться.

Толкачев подчеркнул, что нет никакой необходимости собирать массовые мероприятия с большим количеством людей, можно встречаться на улицах при соблюдении рекомендуемой дистанции. Ведь личное общение позволяет повышать эффективность управления на местах, заранее снимать все назревающие конфликты, а значит, увеличивать уровень доверия граждан к власти.

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