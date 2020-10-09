Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Отчёт о работе американского посольства в Чехии опубликовал генеральный инспекторат Госдепартамента США. В числе мероприятий указано финансирование в рамках проекта «Фонд противодействия российскому влиянию», сообщает 9 октября RT.

«В 2019 бюджетном году посольству были одобрены запрашиваемые ресурсы в рамках проекта «Фонд противодействия российскому влиянию», также оно израсходовало гранты от Центра глобального взаимодействия на сумму $314,7 тыс.», — сказано в отчёте.

Фонд помогает некоторым странам защитить важнейшие объекты инфраструктуры и выборные механизмы от кибернападений, пояснили в инспекторате.

В 2018 бюджетном году диппредставительство потратило $1,4 млн, работая с двусторонней программой международного финансирования военного образования и подготовки.

Самым крупным успехом посольства в реализации внешней политики названа закупка Чехией американских вертолётов на замену российским и советским машинам. Чехия потратила на это $646 млн, сделка стала для неё крупнейшей в области военной техники.

Объёмы торговли между Чехией и США в 2016—2018 годах выросли на четверть. Отмечено также, что американские компании хотели бы расширить участие в планируемой покупке Прагой ядерного энергетического реактора.

Читайте также: В Чехии не видят повода размещать у себя американских военных