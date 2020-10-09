Тюмень, , 08:30 — REGNUM В Тюменской областной думе во фракции ЛДПР появился новый депутат. Место ушедшего в Заксобрание ЯНАО Дениса Садовникова занял следующий по списку по единому избирательному округу член областного тюменского избиркома, политолог Александр Лобов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатуру Александра Лобова также одобрил высший совет ЛДПР.

Александр Лобов известен своей борьбой в Нижневартовске (ХМАО) за качество капитальных ремонтов, требованием адекватных тарифов при концессии сетей теплоснабжения в столице Самотлора, а также борьбой за за справедливый тариф во время «мусорной» реформы в Тюменской области.

Ранее он вошёл в федеральную политическую повестку, как последовательный критик непрямых выборов высшего должностного лица ХМАО. Широко известен, как противник проб Манту, используемых для диагностики туберкулёза с 1907 года, и судебными процессами в связи с этим.