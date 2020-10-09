Тбилиси, , 08:28 — REGNUM Соцопросы показывают, что правящая партия «Грузинская мечта» может получить до 63% голосов, и сторонникам этой политсилы нужно направить свои усилия на повышение ее рейтинга и на то, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке. Об этом говорится в обращении лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, которое 8 октября распространила пресс-служба партии.

«Хочу еще раз призвать общество, особенно сторонников «Грузинской мечты», не прибегать к провокациям, проявлять максимальную сдержанность, сдерживать эмоции, спокойно идти на выборы», — говорится в обращении председателя партии.

Как отметил Иванишвили, «радикальные оппозиционные группировки» начали использовать в рамках предвыборной кампании насилие и провокации, и в некоторых случаях сторонники правящей партии на них поддались. Лидер «Грузинской мечты» осудил любые формы насилия и для «демократического прогресса» призвал провести выборы без агрессии.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов. В предвыборный период начались стычки между сторонниками «Грузинской мечты» и самой популярной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение». Есть пострадавшие. Каждая из сторон обвиняет оппонентов в нападении.

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