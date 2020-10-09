Москва, , 08:16 — REGNUM Отношения между Индонезией и Россией обсудили на вебинаре, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между странами, в котором приняли участие студенты, специализирующиеся в области международных отношениях, сообщает посольство Индонезии в Москве.

По словам временного поверенного в делах посольства Индонезии в Москве и заместителя посла Азиса Нурвахьюди, отношения Индонезии с Россией развиваются в сторону стратегического партнерства. У двух стран есть большой потенциал для сотрудничества в различных сферах, таких как экономика, торговля, туризм и образование.

Азис Нурвахьюди заявил, что отношения между Индонезией и Россией были установлены еще до обретения Индонезией независимости. В 1890 году Николай II посетил Индонезию, прежде чем стать императором России, а в 1894—1899 годах Россия открыла консульство в Батавии, чтобы наладить более тесные отношения и сотрудничество. В 1950—1960-х годах двусторонние отношения были очень тесными.

«Россия очень помогла Индонезии в развитии инфраструктуры, подготовке национальных кадров и обеспечении вооружения в эпоху старого порядка в Индонезии», — заявил Азис Нурвахьюди.

В эпоху Нового порядка в Индонезии отношения между двумя странами были менее тесными, хотя они все еще оставались прочными. Усилия по развитию сотрудничества продолжаются, например, визит президента Сухарто в Москву в 1989 году. Распад Советского Союза изменил геополитику международного мира, включая отношения Индонезии с Россией.

Азис Нурвахьюди открыл новую главу в отношениях между Индонезией и Россией, вступающими в 21 век.

«Потенциал сотрудничества между двумя странами огромен. В России высокие технологии и хорошая система образования. В сфере образования в России обучается много индонезийских студентов, число которых с каждым годом увеличивается, и большинство из получают стипендию от российского правительства. Между тем Индонезия — одно из туристических направлений для граждан России. Российский рынок также имеет большой потенциал для индонезийских продуктов, включая пальмовое масло и кофе», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Москве.

В ходе интерактивной дискуссии студенты из России и Индонезии задавали различные вопросы о культурных обменах, ситуации в России и Индонезии и о сотрудничестве во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые молодые люди надели наряды из батика в Национальный день батика, который отмечается не только в Индонезии, но и в различных европейских странах, включая Россию.

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