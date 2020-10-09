Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM В Республике Алтай утверждён новый министр природных ресурсов, экологии и туризма. После успешного согласования в трёх федеральных министерствах глава региона Олег Хорохордин подписал указ о назначении на должность Екатерины Поваровой. Об этом она написала на своей странице в инстаграм.

«На протяжении десяти месяцев я исполняла обязанности министра, прикладывая все усилия, чтобы оправдать возложенные на меня надежды. С сегодняшнего дня я продолжу свою работу уже в должности министра», — отметила она.

По её словам, она понимает проблемы отрасли. В частности, им предстоит серьёзная работа по сохранению и умножению лесного хозяйства республики, над улучшением экологической обстановки, развитием туристической сферы. В числе важных направлений министр назвала реализацию проектов «Сохранение лесов» и «Чистая страна».

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Поварова вошла в состав регионального правительства после избрания на должность главы Олега Хорохордина. В статусе исполняющего обязанности министра она была назначена в конце ноября 2019 года.

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