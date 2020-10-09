Бишкек, , 08:11 — REGNUM Ночь на 9 октября прошла в столице Киргизии спокойно, без случаев мародерства и погромов. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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«В Бишкеке обстановка и общественная безопасность стабильно спокойная, каких-либо фактов погромов и мародерства зафиксировано не было», — говорится в сообщении.

Также указывается, что милиция вместе с народными дружинниками продолжают обеспечивать общественную безопасность и охрану правопорядка в Бишкеке и контролируют ситуацию в городе.

«Все объекты частного предпринимательства и государственного имущества находятся под охраной. Важные стратегические объекты под полным контролем», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент республики Сооронбай Жээнбеков заявил, что все политические силы в Киргизии должны стремиться сохранить мир, не разделять людей и не вносить раскол в общество.