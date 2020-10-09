Чита, , 07:58 — REGNUM На должность заместителя председателя правительства Забайкальского края утверждён руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, распоряжение об этом подписал губернатор Александр Осипов.

Как отмечается, новый вице-премьер родился в 1983 году, закончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектронике. Работал преимущественно в администрации Агинского округа, начав с должности ведущего специалисты окружного комитета по управлению госимуществом.

«С сентября 2018 года возглавлял городской округ «Поселок Агинское». 9 декабря 2019 года был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — руководителя администрации АБО», — отметили в правительстве.

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