Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп проведет предвыборный митинг в штате Флорида 10 октября. Об этом американский лидер объявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что 9 октября сдаст еще один тест на выявление коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо. В связи с этим он похвалил персонал военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он лечился от COVID-19.

По словам Трампа, еще один предвыборный митинг проведет вице-президент страны Майкл Пенс 11 октября в штате Пенсильвания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что президент США Дональд Трамп проведет 12 октября митинг со сторонниками в штате Пенсильвания. Затем, по данным источников, американский лидер направится в штат Мичиган.

Читайте ранее в этом сюжете: Трампу разрешили участвовать в публичных мероприятиях с 10 октября