Горно-Алтайск, , 06:39 — REGNUM Предложение группы депутатов государственного собрания Республики Алтай о выражении недоверия главе региона Олегу Хорохордину возвращено инициаторам. Такое решение было принято за заседании президиума регионального парламента.

В качестве обоснования такого решения приводится нарушение процедур внесения обращения, в частности, недостаточное число подписей депутатов и отсутствие мотивов и копий подтверждающих их документов. При этом сами инициаторы обращения заявили об оказанном на депутатов давлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа депутатов в составе 13 человек предложила рассмотреть на внеочередном заседании вопрос о вотуме недоверия главе. В качестве причины они назвали ненадлежащее исполнение Олегом Хорохординым своих обязанностей.

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