Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Губернатор американского штата Мичиган Гретчен Уитмер проделала ужасную работу, закрыв штат для всех, заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении в Twitter.

Он обратил внимание, что подконтрольные президенту ведомства уже отчитались о предотвращении покушения на главу региона.

«Вместо того, чтобы сказать «спасибо», она называет меня сторонником господства белых, в то время как Байден и демократы отказываются осуждать антифа, анархистов, мародеров и толпы, которые сжигают управляемые демократами города», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что не потерпит насилия над политиками, даже если они выступают против президента США. Трамп пообещал, что готов защищать от нападок всех американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в США задержана группировка из 13 экстремистов. Они планировали похитить губернатора штата Мичиган, а также захватить здание региональной администрации. Шестерым из задержанных грозит пожизненное заключение.

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