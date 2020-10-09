Иркутск, , 06:34 — REGNUM В Иркутской области ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. На заседании оперативного штаба в правительстве Приангарья губернатор Игорь Кобзев уточнил, что регион выходит на весенние пиковые показатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Заболеваемость в области выше, чем в среднем по России. Отмечен рост количества случаев внебольничой пневмонии. К тому же, мы вошли в сезон простудных заболеваний и гриппа, — подчеркнул Кобзев. — Для того, чтобы избежать введения жестких ограничительных мер, необходимо усилить контроль над профилактическими мероприятиями».

Он напомнил руководителям предприятий общественного питания, предприятий торговли и развлекательных учреждений о необходимости неукоснительного соблюдении требований Роспотребнадзора. На территории области продолжает действовать масочный режим, а гражданам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим карантина.

Министерство по молодежной политике региона возобновляет работу волонтёров для оказания помощи пожилым людям. С 12 октября планируется вновь открыть горячую линию по вопросам, связанным с распространением коронавируса. Губернатор потребовал усилить работу по пресечению невыполнения ограничительных мер. — это касается как юридических, так и физических лиц. Руководителям предприятий рекомендовано по возможности перевести большую часть своих сотрудников на удалённый режим работы.