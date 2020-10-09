Курск, , 06:34 — REGNUM В Курской области по тревоге подняты ракетные соединения Западного военного округа (ЗВО), которые в рамках тактических учений проведут на полигоне в Астраханской области боевые стрельбы. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Ракетчики совершат многокилометровый комбинированный марш на военные полигоны Капустин Яр и Ашулук, где отработают задачи по преодолению заражённого участка местности и отражению нападения условного противника, а также оперативному занятию пусковых позиций.

В сообщении военного ведомства отмечается, что особое внимание при выполнении боевых пусков будет уделено управлению ракетным ударом по условному противнику в условиях постановки им сильных помех с помощью средств радиоэлектронного подавления. Всего в тактических учениях задействовано более 500 военнослужащих и гражданских специалистов оборонно-промышленного комплекса России и более 30 единиц вооружения и военной техники ракетного соединения ЗВО.

Напомним, что ракетный комплекс «Искандер-М» предназначен для уничтожения важных объектов противника на дальности до 500 км.

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