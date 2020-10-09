Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Комиссия по дебатам в США отказалась пересматривать решение о проведении второго тура между кандидатами в президенты страны Дональдом Трампом и Джо Байденом в дистанционном формате, сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа призвала комиссию отменить решение о проведении дебатов в формате видеоконференции. Однако сопредседатель комиссия отказался изменять принятое решение. Теперь не исключается, что второй тур дебатов вообще может не состояться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал идею проведения дебатов в формате видеоконференции смехотворной. Он подчеркнул, что не собирается тратить свое время на виртуальные дебаты.

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