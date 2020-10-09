Нью-Йорк, США, , 05:58 — REGNUM Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовала от властей Армении и Азербайджана обеспечить безопасность журналистов, работающих в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в распространённом 9 октября заявлении организации.

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«Власти в Армении и Азербайджане должны обеспечить безопасность журналистов, освещающих конфликт в Нагорном Карабахе и позволить им свободно осуществлять репортерскую деятельность», — говорится в сообщении.

В организации добавили, что координатор программ CPJ Гульноза Саид потребовала от Еревана и Баку расследовать инциденты, во время которых представители СМИ получили ранения.

Комитет защиты журналистов — международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что троих журналистов ранили в Нагорном Карабахе во время обстрела собора Казанчецоц в городе Шуша.

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