Амман, , 05:59 — REGNUM С вечера 9 октября в Иордании вступает в силу режим максимальных ограничений на 48 часов, введённый с целью сдержать всплеск распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает агентство Ammon.

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Подданным королевства в ближайшие двое суток предписывается самоизолироваться дома и покидать помещения только в самом крайнем случае. По всей стране будут закрыты все торговые и обслуживающие предприятия, учреждения культуры и развлекательные заведения. Отменяются все службы в мечетях и церквях.

За соблюдением экстренных карантинных мер во всех населённых пунктах будут следить силы безопасности и армейские подразделения.

Согласно официальному сообщению, карантин, в том числе круглосуточный комендантский час, начнётся вечером 9 октября и продлится до вечера 11 октября.

За прошедшие сутки в Иордании число инфицированных новым коронавирусом увеличилось на 1317 и достигло 21 517 человек. Умерли в стране 144 пациента с диагнозом COVID-19.

7 октября король Иордании Абдалла II потребовал от нового главы правительства Бишера аль-Хасауна «срочно улучшить ситуацию в секторе здравоохранения в связи с продолжающейся пандемией коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Иордании вводит тотальный карантин на предстоящие выходные.

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