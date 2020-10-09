Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Члены Демпартии США в палате представителей американского Конгресса намерены создать комиссию по расследованию состояния здоровья президента США Дональда Трампа, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси в эфире Fox News.

«Мы будем говорить о 25-й поправке», — заявила она.

Телеканал отмечает, что 25-я поправка дает право Конгрессу США создавать комиссию для оценки здоровья президента. Если же по итогам расследования выяснится, что президент недееспособен, то его полномочия передадут вице-президенту США. При этом сам вице-президент должен одобрить выводы расследования

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп отказался проводить дебаты со своим конкурентом Джо Байденом в дистанционном формате. Идею провести «удаленные дебаты» предложили «в целях защиты здоровья и безопасности всех участников» на фоне пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал идею дистанционных дебатов с Байденом смехотворной