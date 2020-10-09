Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сможет вернуться к работе и участвовать в публичных мероприятиях с 10 октября, заявил его лечащий врач Шон Конли. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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«Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — отметил врач.

Конли добавил, что сейчас Трамп не испытывает прогрессирующих признаков болезни, а суббота текущей недели станет десятым днём с момента выявления у него заражения коронавирусом.

Ранее в американской прессе сообщали, что лечение Трампа стоило более $100 тысяч. Сам американский лидер пообещал при этом сделать доступным его для большинства американцев.

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