Сараево, , 03:32 — REGNUM Депутат парламента Боснии и Герцеговины Денис Бечирович на заседании 8 октября через поправки двух законов предложил создать министерство здравоохранения в стране из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Однако большинство депутатов парламента проголосовано против законопроекта о дополнении к закону совета министров Боснии и Герцеговины, а также против законопроекта о внесении поправок в закон о министерствах и других органах администрации Боснии и Герцеговины.

Бечирович отметил, что в ближайшие месяцы в Боснии и Герцеговине поймут, какая ошибка была совершена депутатами боснийского парламента, учитывая ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в стране в связи с пандемией коронавируса.