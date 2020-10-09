Сараево, 9 октября 2020, 03:13 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины, президент Республики Сербской и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в интервью боснийском телеканалу 8 октября заявил, что 9 октября в Брюсселе объявит, что вмешательство международного сообщества может привести Боснию и Герцеговину к полной дистабилизации. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Он указал, что конгрессмен от США, который предлагает резолюцию по Боснии и Герцеговине, является проплаченным боснийским лоббистом, о чем всем хорошо известно.