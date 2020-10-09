Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Тринадцать человек в США были арестованы по подозрениям в подготовке похищения губернатора штата Мичиган Гретчер Уитмер, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что эти люди принадлежали к одной из группировок, которая планировала похищение губернатора, а также захват здания администрации штата. Утверждается, что они планировали привлечь к этому 200 человек, чтобы взять штурмом здание капитолия, захватить заложников. Однако позднее боевики от этого плана отказались и решили просто похитить Уитмер, когда она находилась в своем загородном доме.

Шестеро из задержанных могут быть приговорены к пожизненному заключению. Генпрокурор штата Мичиган Андрю Бирдж добавил, что экстремисты также планировали взорвать мост, чтобы не допустить полицию к месту происшествия.