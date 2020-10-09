Тегеран, , 07:52 — REGNUM 8 октября министр обороны Ирана заявил, что вооруженные силы Исламской Республики являются главным элементом мощи, развития и прогресса страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с высшими должностными лицами армии, КСИР и правоохранительных органов в иранской провинции Хорасанэ Разави, бригадный генерал Амир Хатами сказал:

«Сегодня Исламская Республика Иран обязана своей безопасностью мученикам и ветеранам войны, которые не допустили вторжения агрессоров ни в один район страны и защитили свою территорию с беспримерным мужеством и отвагой».

В другом месте своего выступления министр обороны указал на стратегическое положение Исламской Республики Иран в регионе и подчеркнул:

«Положение Ирана в Западноазиатском регионе и его географические условия таковы, что благодаря наличию нефти, газа, энергии, водных путей и производственных ресурсов страна всегда будет желанной для врагов, в связи с чем мы должны сосредоточиться на повышении нашей оборонной мощи».