Тегеран, , 07:59 — REGNUM 8 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде объявил, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф с официальным рабочим визитом посетит Китай 9 октября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде также отметил, что глава МИД Ирана совершит визит в Китай для проведения переговоров с высокопоставленными китайскими официальными лицами по вопросам взаимного сотрудничества и регионального развития.

Касаясь деталей визита Зарифа в Китайскую Народную Республику, официальный представитель министерства подчеркнул, что в результате проведения плодотворных консультаций между представителями обеих сторон министр иностранных дел Ирана отправится в Китай, чтобы обсудить ряд важных вопросов со своим китайским коллегой Ван И.

Он также заявил, что в повестку визита Зарифа входит обмен мнениями по международным, региональным событиям и расширению двусторонних отношений.