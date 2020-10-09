Тегеран, , 07:39 — REGNUM 7 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде призвал американских чиновников вести себя так, чтобы их действия и слова соответствовали друг другу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 октября.

«США все время высказывают пустые предложения помощи. Вот идея: просто прекратите блокировать право иранского народа использовать свои собственные деньги, замороженные в Корее, Ираке и Японии, чтобы использовать их на продовольствие и лекарства в условиях пандемии. Попросите OFAC разрешить Южной Корее отправить наши доллары в Швейцарию», — написал Хатибзаде в своем Twitter-аккаунте.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — это агентство финансовой разведки и правоприменения министерства финансов США. OFAC осуществляет администрирование, а также контролирует применение экономических и торговых санкций в поддержку целей национальной безопасности и внешней политики США.