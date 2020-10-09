Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Минобороны США выделило $600 млн на исследования и проверку оборудования пятого поколения сетей связи 5G, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что выделенные средства пойдут на некое «расширение возможностей» американского ведомства в сфере технологий 5G. В частности, Пентагон интересует проверка соответствующего оборудования при организации хранилищ данных, а также использование сетей пятого поколения для осуществления командования. Также будут проведены исследования о возможности использования 5G для подготовки боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил о планах России и Китая подорвать военные преимущества Соединенных Штатов. По его словам, Пекин и Москва используют возможности, в том числе и в сфере высокоточного оружия, чтобы обеспечить противодействие вооруженным силам США.

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