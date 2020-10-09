Загреб, , 01:51 — REGNUM За последние 24 часа 8 октября в Хорватии было зафиксировано 542 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, и число активных случаев инфицирования в Хорватии в настоящее время составляет 2206. Среди них 361 пациент находится на стационарном лечении, из них на респираторе 27 пациентов. Один человек скончался от коронавируса в больнице. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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С 25 февраля 2020 года, когда был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в Хорватии, было зафиксировано 18 989 инфицированных коронавирусом, 310 из которых скончались. В настоящее время на самоизоляции находится 10 908 человек.

8 октября в общей сложности в Хорватии было протестировано 344 533 человека, из которых 5939 за последние 24 часа.