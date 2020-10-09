Ереван, , 01:05 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин находятся в постоянном контакте по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 9 октября глава Армении заявил в интервью телеканалу Tv5Monde.

Никол Пашинян Primeminister.am

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"Во-первых, Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ, — объяснил он необходимость поддержания такого контакта. — Во-вторых, Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности».

Пашинян добавил, что Москва и Ереван поддерживают стратегические, союзнические отношения в сфере безопасности, и что накануне Владимир Путин подтвердил готовность «выполнить свои обязательства перед Арменией».

Ранее президент России сообщал, что «никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает».

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