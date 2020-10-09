Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Россия пытается помешать Соединенным Штатам получить вакцину против коронавирусной инфекции, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина в интервью Hearst.

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По его словам, иностранные государства пытаются помешать США применить вакцину после ее изобретения и производства. При этом доказательств Эванина не привел.

«Три игрока — Китай, Россия и Иран — точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября президент США Дональд Трамп объявил, что американская вакцина против коронавирусной инфекции появится в стране после выборов президента. По его словам, уже многие компании проводят последнюю стадию испытаний своих вакцин.

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