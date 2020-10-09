Подгорица, , 07:34 — REGNUM Комиссар Европейского союза по вопросам политики добрососедства и переговорам о расширении Оливер Вархели 9 октября обратится к депутатам черногорского парламента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Напомним, что в отчёте по Черногории Европейской комиссии, представленном Вархели 6 октября, говорится, что Черногория добилась определенного прогресса в процессе присоединения к ЕС, но коррупция по-прежнему существует во многих областях, и для эффективного решения этой тревожной проблемы требуется сильная политическая воля.

В отчёте также указали, что с точки зрения политических критериев период между представлением двух отчетов Европейской комиссии характеризовался напряженностью и недоверием между политическими субъектами и низким уровнем доверия к избирательной структуре.