Москва, , 23:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин привал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе «по гуманитарным соображениям». Соответствующее заявление российского лидера распространила вечером 8 октября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в заявлении.

Сообщается также, что для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москву 9 октября приглашаются главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.