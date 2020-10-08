Подгорица, , 23:47 — REGNUM Лидер коалиции «За будущее Черногории» и кандидат на пост премьер-министра Здравко Кривокапич направил вечером 8 октября приглашение албанской коалиции принять участие в формировании нового правительства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Президент Черногории Мило Джуканович после встречи с лидерами оппозиционной коалиции, которая сформирует новое правительство, направил парламенту предложение о том, чтобы премьер-министром стал Здравко Кривокапич.

«Я ожидаю, что мы до 8 ноября проведём голосование всех и передать парламенту предложение о составе нового правительства», — добавил Здравко Кривокапич и сообщил, что направит приглашения всем партиям меньшинств принять участие в формировании нового правительства.