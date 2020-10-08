Рим, , 23:07 — REGNUM Лидеры трех основных оппозиционных партий Италии — Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и Антонио Таяни в четверг, 8 октября, обсудили совместную подготовку к будущим муниципальным выборам.

На пресс-конференции по итогам встречи Мелони, лидер «Братьев Италии», отметила, что правоцентристы готовы совместно выдвигать в качестве кандидатов «новых людей», в том числе не членов своих партий.

Итальянские СМИ отмечают, что такое решение принимается правоцентристами впервые.

В 2021 году в Италии будут выбирать местную власть в целом ряде регионов и крупных городов, в частности, пройдут выборы мэра Рима.