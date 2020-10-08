Рим, , 22:56 — REGNUM Исследования всех основных социологических служб Италии показывают, что в политике страны появилась новая, «третья сила», передает Agenzia Italia в четверг, 8 октября.

До недавнего времени третье место во всех рейтингах занимало правящее популистское «Движение 5 звезд», сейчас на третье место выходит оппозиционная правоцентристская партия «Братья Италии» Джорджи Мелони (16%).

По данным социологов, совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий Италии (47%) заметно превышает совокупный рейтинг трех партий коалиции (39−40%).