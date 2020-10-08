Ереван, , 22:49 — REGNUM Семь беспилотников азербайджанских ВС сбиты в районе Вардениса (Армения) вечером 8 октября, сообщила журналистам пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.

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Беспилотники были сбиты в период времени с 18:30 до 20:20 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минобороны Армении заявили, что за время нынешней войны в Нагорном Карабахе погибли 22 и были ранены 95 мирных жителей.

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