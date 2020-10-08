Москва, , 22:42 — REGNUM Возможные санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным повлекут за собой ответные меры со стороны Москвы. Об этом заявила 8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ограничительные меры, стоп-листы всегда в международных отношениях приводят к одному — к ответным мерам», — сказала она в интервью телеканалу «Дождь».

Представитель МИД отметила, что Запад не стремится разобраться в ситуации, а использует её в качестве предлога для расширения санкций. По её словам, российской стороне не было предоставлено никаких доказательств, а в отравление Навального предлагается «поверить на слово».

Захарова добавила, что в ОЗХО подтвердили выводы, к которым пришёл Берлин в ходе собственных исследований, однако передать эти данные Москве отказываются без разрешения германской стороны.

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