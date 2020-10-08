Рим, , 22:29 — REGNUM Следующий пакет антикоронавирусных ограничений правительство Италии и главы провинций должны разработать вместе, с таким предложением выступил в четверг, 8 октября, министр по делам регионов Франческо Боччья.

Флаг Италии

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Днем ранее правительство Италии утвердило декрет, согласно которому власти регионов не имеют права смягчать ограничения, введенные национальным правительством, но могут при этом утверждать еще более строгие ограничения.

По данным на 8 октября, в Италии умерли 36 083 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 22 (днем ранее — на 31). Выздоровели 236 363 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1060 (днем ранее — на 1204). Число подтвержденных носителей выросло на 4458 (днем ранее — на 3678) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. За последние два дня число новых случаев выросло вдвое, за последние четыре недели — вчетверо. Отчасти это объясняется выросшим объемом проводимых тестов.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 338 398. В настоящее время заражены 65 952 человека — на 3376 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось в 5,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.