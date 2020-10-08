Ереван, , 21:05 — REGNUM Антигуманная сущность военно-политического руководства Азербайджана стала очевидной в результате атаки на армянскую церковь в Нагорном Карабахе, сообщили 8 октября в пресс-службе МИД Армении.

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Комментируя двойную атаку 8 октября на собор Казанчецоц в городе Шуша (Нагорный Карабах), армянское внешнеполитическое ведомство заявило:

«Это очередное преступление военно-политического руководства Азербайджана, изобличающее его антигуманную сущность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собор Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуше в результате обстрелов, причастность к которым отрицает Баку, почти полностью разрушен.

В ходе этой атаки были ранены три человека, в том числе двое российских журналистов, причём один получил тяжёлое ранение.

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