Вашингтон, , 20:59 — REGNUM В Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Ирана. Об этом сообщило 8 октября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Как уточняется, в американский санкционный список дополнительно включены 18 кредитных организаций Ирана.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов фигурантов списка на территории Соединённых Штатов и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с ними.

Отмечается, что решение о введении санкций принято министерством финансов после консультаций с госсекретарём Майком Помпео.