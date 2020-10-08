Москва, , 21:03 — REGNUM Заявление Госдепартамента США по поводу того, что Америка следит за испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Многие граждане оказались впечатлены результатами испытаний отечественной ракеты и выразили уважение её создателям. Они надеются, что данная разработка окажется наготове в нужное время.

«Есть чем гордиться. Восемь махов, — это представить себе да и сравнить ни с чем не могу. Главное она ракета должна быть всегда наготове в кармане. Тьфу-тьфу-тьфу. Но для своих целей применяться. Уважуха разработчикам», — пишет Андрей Г.

Часть людей уверена, что Россия оставила США далеко позади в области разработки гиперзвукового вооружения. Поэтому, как пишут пользователи, Америке остаётся лишь следить и комментировать новые испытания российских ракет.

«Американский обком следит за российскими ракетами, пролетающими у них над головой. В результате, американцы отстали от России настолько далеко, что догонять им и … не догнать», — пишет пользователь aleksandarudler9812.

Некоторые пользователи отметили, что вероятно, новые российские ракеты, подобные «Циркону» могут попасть в договор о контроле вооружений между США и Российской Федерацией. Комментаторы призвали не допустить такого исхода событий и заключать договора только в интересах России.

«Они по ходу рассчитывают все новое оружие впихнуть в договоры о сокращении, чтобы мы сами все распилили. Пусть губу закатают. К тому же, это же мультики, по их словам, а мультики внимания не заслуживают», — поделился мнением demon2597.

«Ни в коем случае не вести переговоры с американцами. Обманут. Это самая большая опасность», — написал пользователь «Тов.Дынин».

Нашлись и те, кто усомнился в уникальных характеристиках ракеты «Циркон». По их мнению, испытания показали, что новая разработка несильно отличается от произведённых в России некоторых предметов вооружения ранее. К примеру, пользователи указали на недостаточную, как они считают, скорость ракеты.

«Честно говоря я представлял ГИПЕРзвуковую ракету иначе, 450 км преодолел за 4,5 минуты, если 1000 км, он преодолевает за 10 минут, так за 10 минут думаю любая армия уже будет готова отразить эту ракету, вы так не думаете? Вы действительно думаете, что это самая быстрая ракета на сегодняшний день? Я что-то сомневаюсь. Например Тополь-М преодолевает 7,9км в сек, т. е. за 60 сек он пролетит 474 км. Даже на такие баллистические ракеты нашли ПВО, а тут говорят типа ракету, пролетающую 1000 км за 10 минут, не могут поймать», — пишет пользователь под псевдонимом «У-М».

Напомним, 8 октября Госдепартамент США сделал заявление о том, что Америка следит за испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». В ведомстве отметили, что США задействует полученную информацию для политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности.