Минск, , 20:50 — REGNUM Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при министерстве юстиции Белоруссии 15 октября рассмотрит вопрос о лишении лицензии адвоката Александра Пыльченко. Он известен как защитник белорусских оппозиционеров, находящихся в следственных изоляторах КГБ и МВД.

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Александр Пыльченко представлял интересы экс-банкира и претендента на президентский пост (кампания 2020 года) Виктора Бабарико. Он также защищал члена избирательного штаба Бабарико и оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Марию Колесникову.

Пыльченко получил уведомление о рассмотрении своего «кейса». Претензии к его работе чиновники не конкретизировали.