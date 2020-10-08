Степанакерт, , 20:50 — REGNUM Число гражданских лиц, погибших в Нагорном Карабахе с 27 сентября 2020 г., достигло 22, сообщили 8 октября в информационном центре республики.

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Уточняется, что число пострадавших в этом военном конфликте достигло 95.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Нагорном Карабахе были ранены три человека: двое журналистов из России и сопровождавший их мужчина. Пострадавших прооперировали.

Этот военный эпизод произошёл в нагорно-карабахском городе Шуша при обстреле армянской церкви. Баку отрицает свою причастность к обстрелу собора.

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