Вашингтон, 8 октября 2020, 20:41 — REGNUM Штаб президента США Дональда Трампа предложил не проводить «виртуальные дебаты» с Джо Байденом 15 октября, а перенести второй раунд дебатов и провести его в обычном формате, 8 октября передает Fox News.
Степьен сообщил, что штаб кандидата от республиканцев предлагает провести вторые дебаты 22 октября, а третьи дебаты перенести на 29 октября.
Почти сразу после заявления стало известно, что штаб кандидата от демократов Джо Байдена отказался переносить дебаты и проводить дополнительную встречу с Трампом 29 октября.
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