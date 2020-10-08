Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Штаб президента США Дональда Трампа предложил не проводить «виртуальные дебаты» с Джо Байденом 15 октября, а перенести второй раунд дебатов и провести его в обычном формате, 8 октября передает Fox News.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Американский народ не должен быть лишен (дебатов)… только потому, что Комиссия по президентским дебатам хочет защитить Джо Байдена» , — заявил руководитель кампании Трампа Билл Степьен.

Степьен сообщил, что штаб кандидата от республиканцев предлагает провести вторые дебаты 22 октября, а третьи дебаты перенести на 29 октября.

«Избиратели должны иметь возможность напрямую поставить под сомнение 47-летнюю неудачную репутацию Байдена» , — заключил Степьен.

Почти сразу после заявления стало известно, что штаб кандидата от демократов Джо Байдена отказался переносить дебаты и проводить дополнительную встречу с Трампом 29 октября.

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