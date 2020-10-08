Москва, , 21:08 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, согласно которому обязательства России не распространяются на территорию Нагорного Карабаха, вызвали бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане поделились своими мнениями 8 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Большинство комментаторов поддержали позицию Кремля, ведь, как они считают, вмешательство России в конфликт в Нагорном Карабахе может повлечь за собой нарушение условий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Разумное решение, в соответствии с международным принципом невмешательства в дела независимых государств, есть основания для расторжения договора ОДКБ со странами азиатско-кавказского региона. Прекращение вмешательства РФ, в интересах иных государств, за счет налогоплательщиков России. Так же ввести полноправный Визовый режим, в целях предотвращения бесконтрольного въезда в РФ транснациональной преступности, в соответствии договора о содействии с Интерполом», — пишет пользователь Klever99.

Часть комментаторов оказалась уверены, что война в Карабахе призвана вовлечь в неё Россию, чтобы в будущем объявить страну в нарушении договоров и вмешательства в дела других государств. Граждане считают, что защищать нужно тех, кто находится в составе Российской Федерации, а не тех, кто ведёт самостоятельную независимую политику.

«Так и с самого начала одним из пунктов карабахских событий скорее всего была проверка ОДКБ на прочность. Нам уже давно стоит понимать, «братушек» или братских стран у России нет, это показали две мировые войны и падение СССР. Защищать мы можем только тех, кто входит в состав России, а не самостоятельные государства. Так и тянут нас в конфликты. Иало приравнивать гитлеризм и сталинизм, фашизм и коммунизм. Им надо втянуть нас чтобы лишний раз сказать, что они правы», — пишет Валерий К.

Некоторые пользователи поделились мнением, что Россия не должна вмешиваться, чтобы сохранить нейтралитет в данном конфликте, а использовать дипломатию. Таким образом, считают люди, удастся сохранить влияние на весь регион целиком, не делая ставку ни на одну из сторон конфликта.

«Россия не может, не должна и не будет решать вопрос в сторону одной из сторон, нарушая международное право. Россия должна суметь удержать весь регион, создав справедливое решение для обеих сторон, но только дипломатическими методами. Азербайджан должен вернуть своим людям дом, а армяне при этом остаться жить в своих домах. Конфликт должен быть улажен. И если требуется для чувств безопасности армян на спорной территории можно пригласить миротворческий контингент. Уверен, что Азербайджан пойдет на это, вернув то, что у него захвачено», — пишет пользователь Игорь.

Нашлись и те, кто напомнил официальной Армении, что Нагорный Карабах до сих пор не признан самим Ереваном. Поэтому разговор об участии в конфликте России может быть начат только тогда, когда конфликт развернётся на одной из территорий республик.

«Нагорный Карабах официально не признан даже самой Арменией. Боевые действия идут именно там, следовательно, по закону, на саму Армению никто не нападал. Вот если боевые действия перекинутся на территорию Армении, всеми признанную, тогда уже будет полный повод для вмешательства ОДКБ, в частности России. Как то так», — пишет Александр В.

Напомним, 7 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательства России не распространяются на Нагорный Карабах. Имеется в виду, что непризнанная территория не является страной-членом ОДКБ и обязательства по защите на неё не распространяются.