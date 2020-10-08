Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден вместо дебатов 15 октября будет отвечать на вопросы избирателей, заявил штаб кандидата в заявлении, размещенном на официальном сайте.

«Джо Байден найдет подходящее место, чтобы ответить на вопросы избирателей непосредственно 15 октября, как он делал это несколько раз в последние недели» , — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комиссия по президентским дебатам предложила провести следующие дебаты между президентом США Дональдом Трампом и Байденом в виртуальном формате. Трамп назвал предложение «смешным» и отказался от дебатов.

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