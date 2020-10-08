Москва, , 19:20 — REGNUM Онлайн-дискуссия «Какой мы видим ООН в XXI веке?» состоялась 8 октября в клубе «Валдай», сообщили в пресс-службе клуба.

Выступали программный директор «Валдая» Тимофей Бордачёв, заместитель генерального секретаря ООН (2000−2008) Жан-Мари Геэнно, первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, директор Управления по делам СБ Департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства секретариата ООН Асмик Егян.

На мероприятии было отмечено, что ООН переживает непростые времена, осложняют ситуацию обвинения в неэффективности работы структур организации в условиях пандемии коронавируса.

«Клуб «Валдай» подчёркивает, что деятельность ООН, несмотря на изъяны организации — безусловная ценность для международного сообщества. В текущих условиях альтернатив ООН нет, и создать их не представляется возможным. Если мир откажется от сохранения данного института, переход к жестокой международной борьбе неизбежен», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявления о необходимости реформирования ООН прозвучали на Генеральной Ассамблее организации, прошедшей в конце сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Судьбу ООН и мира в целом определит реальный военно-политический расклад